Лос-Анджелес, США, 18 декабря, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино напугал грабителей, выносивших из его дома ценные вещи, сообщает портал TMZ.

Jeff Balke Квентин Тарантино

Сообщается, что в районе полуночи двое неизвестных проникли в дом режиссера через окно с целью ограбить его дом. Однако режиссер находился дома и столкнулся лицом к лицу со злоумышленниками. Они перепугались и сбежали, успев прихватить с собой драгоценности и другие ценные вещи. Полиция смогла опознать грабителей благодаря видеозаписи с камер наблюдения на районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря неизвестные ограбили дом британского музыканта Пола Маккартни. Правоохранители обнаружили следы взлома в доме музыканта. Что похитили злоумышленники — не сообщается. В настоящее время полиция разыскивает преступников.