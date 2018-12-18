Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Посетитель устричного ресторана Grand Central Oyster Bar в Нью-Йорке (США) обнаружил в одной из устриц в своем блюде крупную жемчужину, сообщает газет New York Post.

Жемчужина

Сообщается, что Рик Антош заказал набор устриц Blue Point и нашел в одной из ракушек жемчужину размером с горошину. Поначалу он принял находку за выпавший зуб. Шеф-повар заведения заявил, что это второй подобный случай за его 28-летний стаж работы поваром в устричных ресторанах. Эксперты заявили, что стоимость жемчужины составляет от двух до четырех тысяч долларов США.

Обладатель жемчужины, Рик Антош, еще не решил, что сделает со своей находкой. Он заявил, что обязательно посетит ресторан вновь и попытается найти еще несколько жемчужин.

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