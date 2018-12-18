Каракас, 18 декабря, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Если Колумбия нападет на Венесуэлу, ответственность за это будет лежать лично на колумбийском лидере Иване Дуке, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Union Radio.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

По словам Мадуро, он не хочет ссориться с кем-то, но ответственности с Дуке снимать нельзя. Захватчики, если таковые посягнут на суверенитет Венесуэлы, будут изгнаны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Дуке выступил с осуждением совместных учений ВВС Венесуэлы и ВКС РФ. Он считает, что Москва совершила «недружественный акт не только против Колумбии, но и против всего региона».