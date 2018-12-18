Москва, 18 декабря, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Украинская власть целенаправленно раскалывает на части свое общество, сужая электоральную базу и радикализуя недовольных, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

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"Масса людей, у которых существовала такая украинская патриотическая нота: «Это наша страна, не надо какие-то из нее части изымать», она готова была поддержать эту украинскую государственность даже против России, теперь им нажимают на эту языковую мозоль… Значит, они не наращивают свой электорат, они организуют долговременный стратегический раскол типа гражданской войны, а то, к чему они сейчас подталкивают через провокацию, будет началом этой войны», — заявил политолог.

По его словам, провокация в виде предоставления автокефалии украинским раскольническим церквям и так называемый объединительный собор, который прошел 15 декабря, а также провокация с кораблями в Керченском проливе — есть не что иное, как звенья одной цепи глубинного раскола и радикализации украинского общества в интересах гражданской войны.

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Как заявлял ранее политолог, за раскольническими группами на Украине стоит управление тайных операций ЦРУ, о чем недвусмысленно свидетельствует награждение орденом Андрея Первозванного за содействие в создании украинской поместной церкви сотрудника ЦРУ Джека Дивайна, ответственного за такие тайные спецоперации, как «Кондор».