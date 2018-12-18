Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Не существует документа, который бы санкционировал создание властями Косово «собственных вооруженных сил», заявил президент Сербии Александр Вучич на заседании Совета Безопасности ООН.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Комментируя заявление косовских властей о создании «собственных вооруженных сил», Вучич подчеркнул, что Приштина не выполнила своих обязательств, предусмотренных соглашением с Белградом о формировании на территории региона сербской общины.

«Зато» власти Косово заявили о намерении создать свои вооруженные силы — в нарушении норм международного права. Якобы у Косово есть на то «суверенное право». Комментируя этот демарш Приштины, Вучич спросил коллег по СБ ООН:

«Из какого документа они черпают свое так называемое суверенное право на формирование собственной армии?»

Он подчеркнул, что даже в так называемой косовской конституции не прописано такое право. Поддержка же рядом стран этой инициативы является «плохим толкованием, которое сделали некоторые страны из-за своих собственных политических интересов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря косовский парламент принял пакет законопроектов о преобразовании сил безопасности региона в полноценные вооруженные силы. В голосовании не участвовали депутаты от партии «Сербский список».

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