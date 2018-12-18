Киев, 18 декабря, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Украинская власть в лице президента Петра Порошенко пытается украсть украинскую газотранспортную систему, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщается на ее странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

С трибуны Верховной рады Тимошенко 17 декабря заявила:

«Власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями».

Она уточнила, что доходы Украины от газотранспортной системы в год равны трем миллиардам долларов. Тимошенко призвала коллег-депутатов к утверждению законопроекта, запрещающего какие-либо манипуляции с этим субъектом украинской экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Тимошенко заявила, что цену на газ для жителей Украины можно снизить и что действующая власть наживается на монопольной подаче голубого топлива населению.

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