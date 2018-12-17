Санкт-Петербург, 18 декабря, 2018, 01:31 — ИА Регнум. В Музее кукол Санкт-Петербурга на улице Камской открылась выставка «Северный город. Образ и слово», сообщает Nation News.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург. Мост Ломоносова

Выставка объединяет работы, состоящие из кукол, фотографий, видеопрезентаций и текстов под общей тематикой образов Северной столицы. Куклы, показанные на экспозиции, представлены в виде горожан, имеющих свою собственную историю и предназначение. Для создания антуража используются фотографии, которые создают иллюзию восприятия Санкт-Петербурга.

Отмечается, что выставка продлится один год. Организаторы подчеркивают, что этот проект будет интересен не только детям, но и взрослым. Предполагается, что выставка поможет посетителям подробнее ознакомиться с мифологией Северной столицы.