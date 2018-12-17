Москва, 17 декабря, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В настоящее время Россия уже находится не в том положении, чтобы оказать помощь и поддержку Украинской православной церкви в связи с конфессиональным расколом. Об этом 17 декабря заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

«Россия с точки зрения подхода дипломатического статуса сегодняшнего защитить не сможет. Надо было действовать более решительно раньше — на юго-востоке, надо было признавать ДНР и ЛНР, надо было давать гражданство (беженцам)», — заявил Калашников.

Депутат подчеркнул, что раскол на Украине происходит при тесном взаимодействии с американскими спецслужбами. В этом отношении особенно показательно награждение орденом Андрея Первозванного бывшего начальника управления тайных операций и заместителя начальника ЦРУ Джека Дивейна.

«Очевидно, что это рука не только политиков, но и рука спецслужб. А как Россия сможет помочь? Спецназ ввести? Охранять церковь? Они говорят: если будем московских попов гнать, то народ встанет на их защиту. Но тогда мы их купим. Пригласим втихаря спецслужбы и попугаем. Мы найдём у них какие-то прегрешения. Вот так они будут действовать», — отметил депутат.

По мнению Калашникова, ситуация легко может получить развитие и по силовому сценарию, однако в таком случае сопротивление будет жестоко подавлено, полагает он.

«Когда рушили статуи, памятник Ленину, вышли люди — не дали в Харькове. Куда они потом делись? Потом пришли националисты, на виду у всех разогнали. И люди теперь боятся. Даже если они очень верующие. О сорока человек (в Доме профсоюзов в Одессе), сожжённых за веру в другие идеалы, ничего не сказали, ни с кого не спросили. Так же будут разгонять и верующих по украинским церквям. Кого купят — смогут и купят. Кого не купят — будут разгонять», — подчеркнул он.

Ранее так называемый Объединительный собор объявил о создании Православной церкви Украины — «объединительный» несмотря на то, что в нём не участвовала УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство приходов в стране

На соборе президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что с первого дня своего президентского срока рассматривал автокефалию не церковным вопросом, а вопросом национальной безопасности. Он также пообещал защитить священников и прихожан канонической церкви, но только тех, кто поддержит религиозный раскол.