Москва, 17 декабря, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Остающиеся в зоне деэскалации «Идлиб» боевики за истекшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в трех провинциях Сирии, сообщил 17 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон Сергей Соломатин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным российского Центра, нарушая режим прекращения огня, боевики обстреляли три населенных пункта в провинции Латакия, четыре поселения в провинции Хама, а также несколько районов города Алеппо.

Сергей Соломатин подчеркнул, что российский Центр в очередной раз призывает главарей незаконных вооруженных формирований прекратить провокации и встать на путь мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция сирийских правительственных войск по освобождению зоны «Идлиб» была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего план постепенной демилитаризации этого района.