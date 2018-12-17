Москва, 17 декабря, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Российские граждане в дни распродаж по случаю «чёрной пятницы» заказали в зарубежных онлайн-магазинах товаров на рекордные 9 млрд рублей. Об этом 17 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли.

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Отмечается, что сумма онлайн-покупок за рубежом в этом году превысила показатель 2017 года более чем в три раза, что эксперты связывают с небольшим увеличением доходов граждан.

В «Почте России» сообщили изданию, что за две недели после распродаж объём импортных посылок в страну увеличился на 38%. Так, в период с 24 ноября по 7 декабря работники почтовой службы обрабатывали около 1,075 млн таких посылок ежедневно.

При этом, как отмечается, 95% посылок пришлось на покупки из Китая. Остальной объём распределили между собой США, Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды.

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