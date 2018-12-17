Киев, 17 декабря, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Украина за девять месяцев 2018 года увеличили товарооборот на 12,3%, заявили в министерстве экономического развития и торговли Украины, сообщает 17 декабря «Укринформ».

Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

Согласно сообщению, товарооборот составил $632,42 млн. Отмечается, что Украина является основным экспортером ячменя в Саудовскую Аравию. Также стороны планируют увеличить экспорт украинского зерна в королевство.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году и начала разрыва отношений с Россией Украина ищет новые рынки сбыта. Так, с 2012 по 2018 год экспорт с Украины в Россию сократился в пять раз (с $20 млрд до $4 млрд в год).