Сан-Франциско, США, 17 декабря, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Администрация сервиса микроблогов Twitter 17 декабря сообщила о выявлении уязвимости, которая могла использоваться для хищения некоторых персональных данных пользователей.

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Как говорится в сообщении компании, проблема была обнаружена ещё в середине ноября и устранена за сутки.

Уточняется, что уязвимость была связана с формой для связи владельцев аккаунтов со службой поддержки сервиса и позволяла сторонним лицам узнать коды страны телефонных номеров пользователей, а также сведения о том, была ли их учётная запись заблокирована администрацией Twitter.

Какое число пользователей могла затронуть эта уязвимость, не уточняется. Сообщается, что владельцы некоторых страниц были напрямую уведомлены о проблеме, но она могла затронуть и другие аккаунты, которые специалистам Twitter не удалось идентифицировать.

В компании также сообщили, что обнаружили подозрительную активность с нескольких IP-адресов в Китае и Саудовской Аравии и не исключили, что некоторые из них могут быть связаны с субъектами, получающими финансирование от государств.

В этой связи администрация Twitter передала результаты проведённого расследования в правоохранительные органы.