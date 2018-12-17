Екатеринбург, 17 декабря, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Зарплаты чиновников Екатеринбурга всё же будут увеличены, правда, на 4%. Проект решения уже опубликован на сайте городской думы.

Чиновник

Как следует из документа, депутатам предложено отменить решения об оплате труда высшего должностного лица Екатеринбурга и об оплате труда выборных должностных лиц, принятые 11 декабря. Вместо них предлагается принять другое решение, которым установить новые повышающие надбавки сотрудникам мэрии за классные чины. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу колеблется от 700 до 5 тыс. рублей.

При этом об изменении оплаты труда мэра в новом проекте речи не идёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании 11 декабря дума повысила зарплату мэра и ввела стимулирующие надбавки для сотрудников мэрии. Примечательно, что сами чиновники не рассматривали второе решение как повышение зарплат. Тем не менее разразился скандал. Отменить эти решения потребовали и федеральное руководство «Единой России», и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Куйвашев в своём обращении к гордуме подчеркнул, что зарплаты чиновников ежегодно индексируются на 4%, и призвал не повышать зарплаты выше этого предела.

После этого глава города Александр Высокинский заявил журналистам, что не расстроится, если ему не повысят зарплату.