Санкт-Петербург, 17 декабря, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Смоленское лютеранское кладбище на Васильевском острове в Санкт-Петербурге включено Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга в список объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

DariyaKnipenberg Смоленское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге

Власти города отвели площадь для захоронения неправославных граждан в 1738 году. Так как иностранцами в большинстве своем были немцы, то и кладбище стало называться немецким или лютеранским, хотя там были погребены и люди других вероисповеданий и национальностей: шведы, итальянцы, испанцы, голландцы, англичане и другие.

Предметами сохранения станут территория, ограда с воротами, художественные надгробия, надмогильные сооружения.