Луганск, 17 декабря, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Наемников для украинских войск готовят Австралия и Франция, заявил атаман международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, сообщает 17 декабря «Луганский информационный центр».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, австралийские казаки передали информацию о нацистских группировках из Австралии, которые направились воевать в Донбасс в составе украинских радикальных группировок.

Селиванов отметил, что также во французском Лодэн-л'Ардуазе готовятся специалисты по работе с БПЛА. Также эти военнослужащие учатся работать со снайперским оружием и проводить диверсии. Подготовленные солдаты направятся в Донбасс на стороне киевских карателей.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что были установлены личности грузинских наемников, работающих на украинскую армию.