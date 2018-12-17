Берлин, 17 декабря, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Состояние здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера улучшилось. Об этом 17 декабря сообщает Daily Mail со ссылкой на навещавшего семью Шумахера немецкого архиепископаГеорга Гэнсвайна.

emperornie Михаэль Шумахер

По его словам, Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, ему также не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем, как сообщается, для поддержания состояния здоровья Шумахеру требуется дорогостоящее лечение, которое обходится в £50 тысяч в неделю.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму во время спуска на горнолыжной трассе в Альпах. Спортсмен дважды впадал в кому и полностью не восстановился после произошедшего.

В настоящее время Шумахер проходит реабилитационный курс на собственной вилле в Швейцарии.