Киев, 17 декабря, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В 2019—2020 годах Украина должна будет выплатить $17 млрд по долгам, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 17 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, есть риск недостатка финансирования выплат по долгам, однако этот риск уменьшится, если Украина продолжит получать транши от МВФ. Также сотрудничество с МВФ позволит Украине брать в долг у новых кредиторов, в том числе у ЕС и Всемирного банка.

Тем не менее правительству Украины придется выпускать евробонды и снова продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Напомним, по данным на начало декабря, Киев выпустил ОВГЗ на $26,15 млрд, из которых 47% принадлежит НБУ.