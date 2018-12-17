Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2018, 20:14 — ИА Регнум. В Югре сгорели два 16-квартирных дома в посёлке Талинка Октябрьского района. Пострадали 10 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе правительства ХМАО.

Vitalykuzmin.net Пожарный КамАЗ

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил 17 декабря 2018 года в 16:55 по местному времени (14:55 мск). В 18:35 по местному времени пожар был локализован спасателями. На месте работали 77 человек личного состава «Центроспас-Югории» и 27 единиц техники.

Из зданий эвакуированы 69 человек. Погорельцы направлены в пункт временного размещения в МКУ «Центр культуры и спорта». По данным администрации Октябрьского района, для размещения жильцов также будут задействованы две гостиницы и общежитие «ТНК-Нягань». Часть погорельцев решила разместиться у родственников. Организовано горячее питание в Талинской средней школе №7.

По данным единой диспетчерской службы Октябрьского района, пострадало 10 человек. Шестеро из них отказались от госпитализации, трое — в больнице, один пострадавший обратился к медикам самостоятельно.

Общественниками ХМАО ведётся сбор помощи погорельцам. Принимаются продукты питания длительного хранения, одежда, в том числе детская, медикаменты, предметы личной гигиены.

Причина возгорания двух домов устанавливается.