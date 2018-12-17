Анкара, 17 декабря, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США уже обратило внимание на организацию FETO, возглавляемую исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, и начало аресты ее сторонников, заявил 17 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

По словам главы МИД Турции, расследование ФБР ведется в 15 штатах, а в штате Нью-Джерси уже начались аресты членов FETO.

Стоит отметить, что подтверждений этой информации со стороны США на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции давно требуют от Вашингтона выдачи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По версии Анкары, он причастен к организации попытки недавнего государственного переворота в Турции.