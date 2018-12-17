Киев, 17 декабря, 2018, 20:06 — ИА Регнум. День «объединительного собора» предложили сделать праздничным на Украине, сообщает 17 декабря «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был предложен для рассмотрения в Верховную раду. В проекте предлагается 15 декабря назначить Днем духовного единства Украины, а также сделать его выходным.

Напомним, 15 декабря на Украине состоялся съезд раскольничьих церквей, который киевский режим назвал «объединительным собором». Его одобрил также Константинопольский патриархат. По итогам «собора» была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).

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Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) объявила, что новая церковь является раскольнической, а решения «собора» не имеют для УПЦ никакого значения.