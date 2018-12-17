Киев, 17 декабря, 2018, 19:58 — ИА Регнум. К 2050 году популяция лосей на Украине может исчезнуть, заявила президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская, сообщает 17 декабря УНИАН.

Pixabay.com Лось

По ее словам, политика украинского правительства и парламента направлена на обеспечение бизнеса наиболее комфортными условиями, в том числе и в вопросе охоты на животных. Это негативно влияет на природу Украины, считает Серпинская.

Заместитель министра экологии Украины Василий Полуйко отметил, что суд ранее отменил решение ведомства занести лося европейского в Красную книгу Украины. А без этого лось может исчезнуть как вид с территории Украины, считают экологи.

Если в 1991 году на Украине официально насчитывалось 14 796 лосей, то в 2006 году — всего 4396 лосей. При этом в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой областях лоси исчезли полностью.

В 2016 году Гослесагентство Украины утверждало, что в стране насчитывается 6616 лосей. Однако, по оценкам экологов, в тот год на Украине оставалось только 1−2 тыс. лосей. Сейчас их ещё меньше. Несмотря на сокращение численности лосей, Гослесагенство Украины каждый год увеличивает квоты на отстрел лосей.

Напомним, еще одним редким животным на Украине может стать корова. Так, за последние 38 лет поголовье крупного рогатого скота в стране сократилось в 13 раз.