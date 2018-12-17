Киев, 17 декабря, 2018, 20:01 — ИА Регнум. В Донбассе за три месяца погибли 14 человек, заявила глава мониторинговой комиссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, сообщает 17 декабря «112 Украина».

ИА Красная Весна Разрушения после обстрела. ДНР

По ее словам, ООН взяла для отчета период с 16 августа по 15 ноября. За это время погибли 14 мирных жителей, 36 граждан были ранены. Фрейзер отметила, что это на 50% меньше, чем за прошлый отчетный период. Она добавила, что снижение количества жертв произошло за счет двух перемирий, согласованных в Минске.

В докладе мониторинговой миссии ООН также отмечается, что данные берутся миссией на основе личных интервью и собеседований с гражданами и на основе данных, полученных непосредственно членами миссии. Работа ведется только на территории Украины, на территории ДНР и ЛНР миссия ООН не работает.

Напомним, по данным ООН, в Донбассе с начала гражданской войны погибли более 3 тыс. мирных жителей, от 7 до 9 тыс. граждан были ранены.

По данным ДНР, в республике от военных действий погибли более 4,6 тыс. человек и около 7,5 тыс. человек были ранены.

По данным ЛНР, в республике из-за вооруженной агрессии Украины погибли более 1,3 тыс. человек.

Отметим, украинские каратели ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР, несмотря на достигнутые ранее соглашения о перемирии. Также ВСУ нарушают Минские соглашения, которые запрещают вести огонь в Донбассе обеим сторонам конфликта.