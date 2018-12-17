Москва, 17 декабря, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева, которую без преувеличения можно назвать эпохой отечественной эстрады, отметит свой юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце 17 декабря. Как сообщается в ее Инстаграме, в программу сольного выступления войдут всего 3−4 знаменитых хита, остальные композиции будут новыми. Певица уже начала работать над репертуаром. «В жизни раз бывает 70 лет», — резюмировала Алла Пугачева. Нет сомнения, что поздравить примадонну придет весь цвет шоу-бизнеса. Присоединится к юбилейным торжествам и руководство страны.