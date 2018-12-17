Пермь, 17 декабря, 2018, 17:37 — ИА Регнум. В Пермском крае два депутата совета Левичанского сельского поселения досрочно лишены полномочий. Поводом стали нарушения, выявленные в прекращении полномочий двух депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Prvduma.ru Удостоверение депутата

Поводом для такой меры стали претензии представителей надзорного ведомства в сведениях о доходах за 2017 год. Прокуратура Косинского района потребовала о местного совета лишить депутатов мандатов, что и было сделано.

Также претензии у надзорного ведомства возникли к членам совета депутатов Косинского сельского поселения и земского собрания Косинского муниципального района,. Но там депутаты отказались удовлетворять требования прокуратуры. В итоге надзорное ведомство обратилось в суд.

Отметим, на Урале это не первый случай лишения депутатов полномочий после выявленных надзорными органами нарушений в предоставлении сведений о доходах. Наиболее известным прецедентом стало лишение депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна. Добиться отмены этого решения своих коллег ему не удалось.