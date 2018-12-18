Вашингтон, 18 декабря, 2018, 06:22 — ИА Регнум. Соглашение, достигнутое в Конгрессе США по новому законопроекту о фермерских хозяйствах, представляет собой один из значительных сигналов о том, что китайские удары в торговой войне с США достигают своей цели. В чём заключаются положения нового закона с точки зрения будущего американского агросектора, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Грант Вуд. Фермерская повозка. 1918

Китай, поставляющий в США массу товаров легкой и тяжелой промышленности, закупает в этой стране большой объем сельскохозяйственных товаров, причем около трети в этом объеме занимают соевые бобы, являющиеся важным компонентом корма для скота, — а с 1986 по 2012 года производство свинины, птицы и говядины увеличилось в Китае в 2,5 раза и не собирается останавливаться.

С началом торговой войны экспорт Китая в США увеличился на 9,7%, а импорт сократился на 25%, китайские же предприниматели использовали все возможности для «заготовок» своих товаров в Америке, чтобы успеть перевезти как можно больше до повышения тарифов. Закупки американских товаров постигла печальная участь, так, импорт соевых бобов упал на 38%, что больно ударило по тем, кто их в США выращивает. Поэтому предпринятые американскими законодателями меры направлены на компенсацию ущерба, понесенного агросектором, и, кроме того, часть из них предполагает привлечение новых трудовых ресурсов в фермерские хозяйства. Почему эта программа может не сработать?

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