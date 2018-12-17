Джакарта, 17 декабря, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что в течение 2018 года индонезийское правительство смогло сохранить стабильность национальной безопасности, сообщает Antaranews.

(сс) Tiomax80 Индонезия

«Успешное проведение Азиатских игр, Азиатских Параолимпийских игр, ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка продемонстрировала, что мы можем поддерживать стабильность национальной безопасности», — заявил Виранто на пресс-конференции в Джакарте.

Виранто напомнил, что Индонезия имеет хорошую репутацию, занимает девятое место в международном рейтинге Gallup Law and Order как одна из самых безопасных стран в мире.

По словам министра, Индонезия также является безопасной страной для инвестиций и вторым инвестиционным направлением после Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезии Джоко Видодо приветствовал достижения Индонезии в области безопасности.