Санкт-Петербург, 17 декабря, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением освободил от должности председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонида Богданова, а также советника и группу спецпредставителей губернатора. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Исполнять обязанности руководителя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначен Андрей Романов, зампред комитета.

Кроме того, решением Беглова освобождены от своих обязанностей советник губернатора Санкт-Петербурга по инвестициям, предприниматель Дмитрий Малышев, спецпредставитель по взаимодействию со СМИ по вопросам культурно-гуманитарного развития, экс-глава петербургского филиала ТАСС Борис Петров, спецпредставитель по координации вопросов по совершенствованию оргработы в области регулирования метростроения, экс-глава «Метростроя» Санкт-Петербурга Вадим Александров, спецпредставитель по взаимодействию с правоохранительными органами города и Ленинградской области, генерал-майор в отставке Александр Нефедов, спецпредставитель по взаимодействию с региональными общественными организациями ветеранов Арнольд Гуркович.

Спецпредставитель губернатора, экс-глава «Водоканала Санкт-Петербурга» Феликс Кармазинов назначен советником губернатора по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства, на общественных началах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана спустя всего шесть дней после его назначения.

После своего прихода в Смольный Беглов назначил несколько человек своими советниками на общественных началах. Этим людям прочат различные посты в администрации Петербурга.