Москва, 17 декабря, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Волатильность российского рубля против доллара США с середины ноября стабильно снижается. Даже ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ РФ на 14 декабря, по итогу которого регулятор поднял ключевую ставку на 25 б.п., не привело к значительному укреплению рубля против бивалютной корзины, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«ЦБ РФ фактически остановил укрепление российского рубля, которое началось в ответ на ужесточение монетарной политики, комментариями о возобновлении покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила», — отметил эксперт.

Однако позитив решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку всё еще не до конца заложен в котировки рубля против бивалютной корзины, что будет способствовать укреплению рубля в ближайшей перспективе. С актуального уровня в 66,50 руб. за доллар ожидается укрепление рубля до уровня 64,90.

«Также стоит учитывать итоги заседание FOMC, которые будут опубликованы 19 декабря в 22:00 по мск. Ожидается, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п., что не приведет к дополнительному укреплению доллара США, так как подобное решение заложено в котировки финансовых инструментов.

В то же время ожидается, что ФРС понизит прогнозы ужесточения монетарной политики на 2019 год, что станет негативным фактором для доллара и одновременно еще одним драйвером для укрепления рубля к указанному выше уровню», — пояснил Авинов.

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