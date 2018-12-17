Ярославль, 17 декабря, 2018, 15:24 — ИА Регнум. 18 декабря в Ярославле пройдет презентация новой книги «Путешествие по Ярославскому краю для детей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Академия 76».

Академия 76 Фрагмент книги

В книге рассказывается о наиболее интересных местах края с точки зрения школьника. Это все города области, а также деревни и села — Вятское, Мартыново, Великое, Бурнаково, Большое Масленниково, Карабиха, Грешнево, Рыбницы. Отдельные главы посвящены реке Сить — месте печально известной Ситской битвы и Мологе, затопленной Рыбинским водохранилищем.

Идея этой книги — учить любви к малой родине как можно раньше. В книге рассказывается не история городов и сел Ярославской области, а истории из истории, то, что может заинтересовать школьников. Это удачное сочетание научных знаний и легенд и мифов, без которых наше представление о крае не может быть полным», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор издательства «Академия 76», заслуженный учитель России Михаил Нянковский.

Автор книги — известный российский писатель Наталья Ключарёва. Автор художественной прозы, Ключарёва («Россия общий вагон», «Деревня дураков» и др.) выступила в новом качестве — как автор краеведческой детской литературы.

«Я искала детали, которые цепляют эмоционально. В книге очень много чудесного, потому что дети любят волшебные истории, и пыталась рассказывать их простым человеческим языком, которым я говорю со своими детьми. Проверяла книгу на своей семилетней дочке — ей было интересно и понятно. Думаю, что это будет понятно и интересно и другим детям — минимум, до 12 лет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM автор книги Наталья Ключарева.

Презентация книги «Путешествие по Ярославскому краю для детей» состоится 18 декабря в Ярославском художественном музее. Дата выбрана не случайно. Это региональная памятная дата — День Ярославской области, который отмечается в честь образования Ярославской губернии.

Книга рекомендована уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области Михаилом Крупиным, который написал к ней вступительное слово.

В век информационных технологий дети все больше подвержены влиянию негативной информации, исходящей из социальных сетей. Нам необходимо прививать им любовь к чтению, к знанию истории своей малой родины и создавать как можно больше положительного контента для несовершеннолетних, — сказал Михаил Крупин.

Книга уже доступна в магазинах города.