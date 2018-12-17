Нью-Дели, 17 декабря, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В Нью-Дели состоялись переговоры министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж и её французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», основной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в сфере обороны, космоса и мирного атома.

U.S. Department of State Сушма Сварадж

По итогам переговоров Сушма Сварадж сообщила, что Индия рассчитывает на дальнейшее развитие двухсторонних отношений с Францией в таких сферах, как оборона и противодействие терроризму, космические технологии и борьба с изменением климата. Она также заявила, что в целях дальнейшего укрепления сотрудничества стороны договорились увеличить объем взаимной торговли до 15 млрд евро к 2022 году.

На итоговой пресс-конференции Жан-Ив Ле Дриан особо отметил успехи сотрудничества двух стран в сфере мирного атома. Он отдельно упомянул инициативу по строительству АЭС в Джайтапуре, штат Махарашта, общий объем выработки электроэнергии на которой составит порядка 9 900 МВт. По завершении строительства джайтапурская АЭС станет крупнейшей в мире. По словам министра иностранных дел Франции, осуществление данного проекта в существенной мере поспособствует достижению заявленной Индией цели производить 40% электроэнергии из неископаемых источников к 2030 году.