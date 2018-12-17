Москва, 18 декабря, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Выступление Белорусского президента Александра Лукашенко 6 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге по поводу цены на углеводороды выглядело практически ультиматумом. Почему ответ Владимира Путина произвел впечатление значительно более продуманного и серьезного шага, чем «атака» Лукашенко, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко вступил в полемику с Путиным и пригрозил России, что, «если таких равных условий (по цене) нет, то нет и союза». При этом он с ходу запутался в цифрах, попытавшись выставить условия получения газа для Белоруссии чуть ли не худшими, чем для Западной Европы, а оговорка про «еще 3000 км», которые якобы идет газ от Белоруссии до Германии, и вовсе стала объектом сатиры среди комментаторов.

Путин, отвечая своему коллеге, резонно заметил, что полная унификация предполагает «другой уровень интеграции» между нашими странами». Стоит учесть, что именно усилиями Лукашенко предыдущие интеграционные проекты оказывались остановлены, как, например, объединение МАЗ и КАМАЗ в «Росбелавто». Мало того, риторика белорусских официальных лиц, вместо того, чтобы демонстрировать союзничество и готовность к интеграции, часто зашкаливает в антироссийскую сторону, да и не только риторика. Если отвлечься от не вполне союзнического поведения Минска в вопросе Южной Осетии или Крыма, то даже простая сверка цен и прибыли заставляет задуматься — стоит ли России и дальше субсидировать Белоруссию нефтегазовым способом. В каком направлении может развиваться ситуация между Москвой и Минском — если может?

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