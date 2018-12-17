Нью-Дели, 17 декабря, 2018, 22:05 — ИА Регнум. 16 декабря министерство финансов Индии опубликовало отчёт о результатах введения Единого налога на товары и услуги.

Айтен Юран

По сообщению индийского информационного агентства Амар Уджала, единый налог на товары и услуги позволил снизить цены на более чем 80 товарных позиций потребления, к которым относятся овощи, масло, косметика, моющие средства, а также зерно. Снижение цен на широкий спектр товаров и услуг позволил каждой индийской семье, по оценкам минфина, сэкономить в среднем 320 рупий (300 рублей) в месяц. Хотя эта цифра кажется незначительной, для Индии, где, по национальной статистике (считающейся заниженной), не менее 20% населения живет менее чем на 1,9 доллара в день, она является существенной.

Единый налог на товары и услуги был введён в июле 2017 и заменил 17 различных налогов на федеральном уровне и уровне штатов.