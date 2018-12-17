Чиновников пугают низкие зарплаты, бюджетников — её повышение: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Регионы делят по «жёсткости»;
- Россия отказывается от кредитования зарубежных юрлиц;
- Российские госкомпании обяжут перейти на отечественный софт;
- В России определены доступные гражданам виды бесплатной медпомощи;
- В Югре митингуют чиновники;
- Бюджетники Колымы просят не повышать им зарплаты.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/982.