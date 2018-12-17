Киев, 17 декабря, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Представитель пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде, депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости переименовать церкви Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщило 17 декабря издание Liga.net.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крест на куполе церкви

По его словам, церкви УПЦ Московского патриархата не могут называться украинскими. Их название должно соответствовать расположению их духовного центра.

Гончаренко также отметил, что необходимо принять законы, регулирующие переход общин из одной церкви в другую.

Напомним, 15 декабря на Украине объявили о создании объединённой раскольничьей церкви, которую украинские власти считают единой православной украинской церковью (ЕПУЦ).

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Ранее глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет заявил, что после создания ЕПУЦ каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата будет переименована в РПЦ на Украине.

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