Екатеринбург, 17 декабря, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В Свердловской области задолженность объектов Министерства обороны в регионе за электроэнергию, отопление и горячую воду на начало декабря превысила 170 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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Компания-поставщик намерена ограничить должникам подачу горячей воды. Соответствующее уведомление отправлено «Центральному жилищно-коммунальному управлению» (ЦЖКУ) Министерства обороны.

«Организация, находящаяся в ведении Минобороны, систематически нарушает свои платежные обязательства перед энергетиками. Если до 29 декабря вопрос с задолженностью не будет урегулирован, то энергокомпании придется ограничить пять объектов ЦЖКУ», — уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что на конец 2018 года общая задолженность управляющих компаний, предприятий и граждан перед свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию составила порядка 6,36 млрд рублей. Из них более 4 млрд — долги управляющих компаний.