Кедровый, Томская область, 17 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Троих пострадавших во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 доставили санавиацией в Томскую областную клиническую больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 декабря, в администрации Томской области.

Tomsk.gov.ru Пострадавших во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 доставили санавиацией в Томскую областную клиническую больницу

Уточняется, что пострадавшие — жители Томска, Новосибирска и Колпашева. На вертолётной площадке их уже ждал реанимобиль.

По словам завотделением санавиации Томской областной клинической больницы Сергея Моторина, вертолёт оснащён медицинским модулем, позволяющим проводить мониторинг всех систем жизнеобеспечения организма и кардиостимуляцию.

По данным медиков, у двоих пострадавших лёгкие травмы, у одного — томича — средней степени тяжести.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ельцовская» совершил жёсткую посадку на вертолётной площадке «Промзона города Кедровый» 16 декабря. Воздушное судно выполняло рейс с нефтяного месторождения Майского Каргасокского района Томской области до города Кедрового, уточнили областные власти.

Пострадали пять человек. Двоих пациентов отпустили после оказания медицинской помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира — вахтовики-нефтяники. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит по данному факту проверку.

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