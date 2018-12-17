Майкоп, 17 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Крупнейший в России ветропарк, который возводится на границе Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи, планируется запустить в эксплуатацию в середине 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 млн кВт/ч в год.

(сс) Boke9a Ветряная электростанция

По информации пресс-службы, фактическое развертывание ветропарка началось в июле 2018 года. В настоящее время началась основная часть реализации пилотного проекта по созданию ветропарка на 150 МВт — выполняются строительно-монтажные работы, закладывается фундамент под ветробашни.

В общей сложности планируется установить 60 ветроустановок мощностью 2,5МВт (мегаватт) каждая. Для технологического присоединения к внешним сетям рядом строится подстанции 220 кВ (киловольт), подводятся линии электропередачи. По словам премьер-министра РА Александра Наролина, ветропарк позволит сократить энергодефицитность Республики Адыгея на 20%.

По теме также: Вложения на 12 млрд рублей: В Адыгее строят первый в России ветропарк

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в создание ветропарка в Адыгее был заявлен в размере 12 млрд рублей. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики на 2018−2022 годы. Добавим, что, согласно данным АО «НоваВинд», потребление электроэнергии в энергосистеме Краснодарского края и Республики Адыгея с 2016 по 2023 годы вырастет на 12,4% или 3 млрд кВт/ч и составит 30 млрд кВт/ч всего.