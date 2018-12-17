Улан-Батор, 17 декабря, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Постоянный представитель ООН в Монголии 17 декабря дал ответ на петицию монголов, где призвали обратить внимание на загрязнение воздуха Монголии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия За чистый воздух

В своем ответе ООН поощрила инициативу жителей Монголии, которые борются за чистый воздух, но отметила, что у этой проблемы нет легких решений, которые дают моментальные результаты.

«ООН в Монголии поддерживает движение граждан, которые протестуют против атмосферного загрязнения, оказывающего серьезное влияние на здоровье детей, беременных женщин и пожилых людей, в городе Улан-Баторе и других населенных пунктах. Из года в год в мире нарастает количество стран, которые сталкиваются с атмосферным загрязнением, одной из них является Монголия. Но, к сожалению, нет легких и быстрых решений. Для уменьшения атмосферного загрязнения и влияния факторов на здоровье требуются стабильные, долгосрочные государственные и частные инвестиции», — говорится в ответе ООН.

Также он отметил готовность сотрудничать с правительством, частным сектором и гражданами для того, чтобы решить актуальную проблему.

Отметим, с прошлой недели в соцсетях началась акция по сбору подписей под петицией, размещенной на вебсайте change.org.

Инициатором петиции стал гражданин Монголии Бат-Энх.

«Жители нашего города имеют право жить в здоровых и чистых экологических условиях. Монголия является членом ООН, и для того, чтобы быть членом этой организации, каждая страна несет обязанности перед народом. И я начал акцию «Смертельный дым в Монголии», — комментировал свою инициативу Бат-Энх.

В петиции инициатор просил в ходе очередной, 73-й сессии, которая состоится 18 декабря 2018 года, обсудить вопрос о том, что вредные условия в Монголии серьезно нарушают права человека, а также предложил ввести определенные санкции в отношении Монголии со стороны ООН, если власти не принимают оперативные меры по устранению атмосферного загрязнения.

ИА REGNUM отмечает, что с жалобами на значительное загрязнение воздуха этой зимой обращаются жители не только Монголии, но и ряде крупных городов Туркестана — Алма-Аты и Бишкека.