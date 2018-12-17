Ярославль, 17 декабря, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославской области с начала 2019 года минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составит 7 рублей 45 копеек за квадратный метр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фонд капитального ремонта ЯО Квитанция

В 2018 году размер платы составляет 6 рублей 37 копеек. Индексация платы предусмотрена региональным законом, принятым в 2013 году и постановлениями правительства области. Однако по разным причинам плата не менялась с 2015 года.

В региональном фонде капремонта повышение объясняют ростом цен и, как следствие, затрат на ремонт.

Если тариф оставить на прежнем уровне, то уже в следующем году нам пришлось бы исключить из программы 90 видов работ. Это примерно 60 домов», — сказал исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков.

В 2019 году в Ярославской области планируется выполнить работы по капремонту на сумму 1 млрд 74 млн рублей. При минимальном размере в 7,45 руб. за квадратный метр сборы собственников составят 989,35 млн. Еще около 120 млн рублей перейдут с 2018 года.

По словам Дмитрия Жевракова, фонд наращивает объемы ремонта. Если три года назад в программу были включены 134 объекта, то в 2019 году планируется выполнить работы уже в 322 домах.

Изменение тарифа необходимо для того, чтобы фонд капремонта мог выполнить необходимые работы в установленные сроки. Все льготы, которые предоставлялись, сохраняются и увеличиваются в соответствии с пропорциональностью увеличения тарифа, — пояснил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Олег Вараксин.

Если раньше за 1-комнатную квартиру в 33,4 квадратных метра жители платили 212,76 рубля, то с 1 января 2019 года платеж будет составлять 248,83 руб. в месяц.

В правительстве отмечают, что размер взносов за капитальный ремонт в Ярославской области ниже, чем в соседних регионах Центрального федерального округа. В частности, в Костромской области он составляет 7,57 рубля, в Рязанской — 8,02 рубля.