Москва, 17 декабря, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Общеизвестно, что небольшая доля расходов населения на питание чаще всего сигнализирует о высоком уровне жизни и доходов граждан определенной страны, а высокая доля — об обратном. Судя по результатам исследования, уровень жизни в России сравним с уровнем жизни в Литве, входящей в Евросоюз, и Черногорией, являющейся кандидатом на вступление в ЕС, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Средняя зарплата в России, которая по итогам 2017 года немного превышала 39 тыс. рублей в месяц, в пересчете на евро уже сравнима со средней зарплатой в Литве. То есть получается, что в среднем российский гражданин в 2017 году тратил на питание чуть больше 3000 рублей в неделю. В принципе, это соответствует действительности, особенно если речь идет о Москве и некоторых других городах-миллионниках. Однако в небольших городах средняя зарплата намного меньше, и составляет, по разным независимым оценкам, 25−30 тыс. рублей в месяц, а то и меньше.

«С учетом того, что при растущей инфляции цены в небольших городах уже не слишком отличаются от московских, а зарплаты во многих регионах значительно ниже, население регионов тратит на еду значительно большую часть дохода, чем показано в исследовании. Получается около 40−55%, это сравнимо с показателями других постсоветских стран. Можно также отметить, что исследование проводилось на основе данных официальной статистики», — отметила эксперт.

А социологические опросы показывают совершенно другое, например, что население оценивает, допустим, свою личную инфляцию намного выше, в 2−2,5 раза, чем данные статистики. В период кризиса 2014−2016 гг. данные социологических опросов показывали, что в регионах население тратило на еду до 70% месячного дохода, причем покупая только самые необходимые продукты.

«Так что если на повестке дня возникнет опять очередной мировой кризис или очередная девальвация рубля, то следует ожидать и резкого падения уровня жизни. С оптимистичными оценками уровня жизни в России стоит быть осторожнее. Слишком уж хрупки экономические достижения в нашей стране, и они могут исчезнуть в любой неблагоприятный момент», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщает ИА REGNUM, агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов населения нескольких десятков стран Европы и Азии, в том числе — структуры доходов россиян. По результатам исследования оказалось, что среднестатистический россиянин в 2017 году тратил на питание 31,2% своего ежемесячного дохода. Примерно столько же тратил на еду среднестатистический литовец или черногорец.

Во многих других постсоветских странах эта доля гораздо выше: например, среднестатистический гражданин Казахстана тратит на еду 40% дохода, то же можно сказать о среднестатистическом гражданине Молдавии. А граждане Украины тратят на питание более половины дохода.

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