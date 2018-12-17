Москва, 18 декабря, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, свой профессиональный праздник отмечают работники органов ЗАГСа в России. В этот день в 1917 году был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Органы записи актов гражданского состояния производят государственную регистрацию рождения и смерти, усыновления, установления отцовства, изменения имени, а также заключения и расторжения брака.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев посещает церемонию заключения брака в ЗАГСе. 2010

Между тем за заключение брака в разных странах отвечают различные организации, а сам процесс бракосочетания порой значительно отличается от российского.

США

Для того чтобы вступить в брак в США, необходимо заранее получить разрешение в офисе округа — отделе мэрии или суде. После этого в течение определенного срока нужно провести бракосочетание. Например, в Неваде на это дается целый год, а в Оклахоме — всего 10 дней. Церемонию должен проводить специально обученный человек, впрочем, многие штаты позволяют друзьям молодоженов получить онлайн официальное разрешение на проведение бракосочетаний. После брачной церемонии разрешение, подписанное парой, особой, регистрировавшей брак, и свидетелями, направляется обратно в офис округа. Новосозданная семья может забрать копию сертификата о браке лично или получить по почте.

Бразилия

Регистрация брака в Бразилии — удовольствие дорогое. Оформление и подача необходимых документов будут стоить как минимум 2 тыс. реалов (около 34 тыс. рублей). Чтобы заключить брак, нужно подать документы в нотариальную контору записи актов гражданского состояния (cartório civil) по месту жительства одного из супругов. Во время этой процедуры обязательно должны присутствовать два свидетеля. Также нужно выбрать один из трех вариантов брака: полное разделение имущества, частичное или совместное имущество. После этого документы отправляются на анализ к судье штата на 30−40 дней. Если судья сочтет, что для заключения брака нет никаких препятствий, молодожены в течение 90 дней назначают дату свадьбы.

Япония

В Японии нет специальных органов, отвечающих за заключение брака. Обычно прошение о регистрации брака подают по месту жительства в местный муниципалитет. При этом сама процедура чисто формальна и ничем не отличается от получения любой справки. Куда важнее для японцев традиционная свадебная церемония, которую проводят еще до подачи заявления. Наряду с женихом и невестой главными действующими лицами на ней часто являются синтоистский священник и его помощницы. В начале церемонии священник совершает ритуал очищения, читая древние молитвы. Затем жених и невеста принимают друг от друга чашечки с саке, отпивая из каждой по три глотка. После этого совершается обмен обручальными кольцами, после чего жених и невеста преподносят свои дары божеству храма.

На Украине и в Казахстане функции ЗАГСа выполняют отделы Регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Во многих других странах эта роль отводится регистрационным офисам, уполномоченным также на другие операции государственной регистрации, или правоохранительным органам.