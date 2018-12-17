Москва, 17 декабря, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Национальный проект «Здравоохранение» на 2019−2021 гг. окончательно согласован и утвержден на заседании Проектного комитета по национальному проекту в сфере здравоохранении в Москве, передает «Медвестник».

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

По словам директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Татьяны Семеновой, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и восьми входящих в него проектов выделено около 1,4 трлн рублей.

«Эти средства создадут для отрасли очередную «подушку безопасности», — отметила Семенова.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что выделенных в рамках нацпроекта бюджетных ассигнований не хватит для решения всех проблем отрасли.

В частности, это касается обветшалой инфраструктуры медицинских учреждений. «Это маленькая толика того, что нужно сделать», — считает Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России с 2019 года предложит врачам во всех регионах работать по новому стандарту — по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях, которая разработана в стране впервые.

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