Кызыл, 17 декабря, 2018, 11:39 — ИА Регнум. С необычной просьбой к спасателям Тувинского поисково-спасательного отряда обратилась жительница республики. Она попросила помочь ей снять обручальное кольцо. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном главке МЧС.

Скриншот со страницы группы «МЧС Тыва — сообщество безопасности». Vk.com Спасатели помогли жительнице Тувы снять кольцо

На момент обращения палец сильно опух. Спасатели решили разрезать кольцо, но женщина попросила сохранить дорогое для неёй украшение, которое она не снимала в течение 30 лет.

«Спасатели пошли ей навстречу и при помощи ниток и масла сняли кольцо», — говорится в сообщении в группе МЧС Тувы в соцсети «ВКонтакте».