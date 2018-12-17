Челябинск, 17 декабря, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Челябинске врио главы города Владимир Елистратов получил представление прокуратуры из-за нечищенных дорог. Только за период с 26 ноября по 3 декабря городское управление дорожного хозяйства выдало подрядчику — АО «Южуралмост» — 293 предписания об устранении дефектов, при этом часть из них не была полностью устранена в установленные сроки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег на дороге

«Южуралмост» работает по контракту с мэрией. При этом, как отметили в надзорном ведомстве, чиновники не принимали мер к тому, чтобы принудить его к исполнению условий контракта.

Кроме того, предписания подрядчику выдали и органы ГИБДД. Всего за неделю их было 17. При этом то, как они соблюдены, отслежено не было.

Итогом стали представления на имя Владимира Елистратова и руководства городского отделения ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на Челябинск обрушились снегопады. Горожане жаловались на снежные заносы.

Тогда врио мэра положительно оценил качество работы по уборке снега. Но затем губернатор Борис Дубровский подверг этот процесс критике. После чего и Елистратов признал: с уборкой снега дела в Челябинске обстоят не лучшим образом.