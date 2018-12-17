Москва, 17 декабря, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Российские банки за десять месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц). Это на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (5,30 млн единиц). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

Наибольшее число кредитные карт выдано в Москве (550,7 тыс.), Московской области (431,0 тыс.) и Краснодарском крае (329,7 тыс.).

Наименьшие темпы роста по объему выдачи кредитных карт отмечены в Бурятии (+25,1%), Иркутской области (+27,6%) и в Приморском крае (+30,3%).

По словам директор НБКИ Александра Викулина, такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, так и самим заемщикам.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские потребители получают большую часть кредитных карт в результате активного маркетинга банков или откладывают их на всякий случай, не снимая средств.

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