Ленинградская область, 17 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области начали прием заявок от фермеров на получение грантов в 2019 году. Размер грантов варьируется в зависимости от типа хозяйства и опытности фермеров. Средства гранта могут пойти на обустройство фермы, покупку техники и скота.

Владимир Маковский. Пастушки. 1903

«Начинающие фермеры могут претендовать на гранты до 3 млн рублей на молочное и мясное животноводство и до 1,5 млн рублей на другие виды сельскохозяйственной деятельности. Семейные животноводческие фермы смогут получить до 30 млн рублей на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления и до 21,6 млн рублей на выращивание других видов животных», — рассказали 17 декабря в пресс-службе правительства Ленобласти.

Заявки на гранты в течение месяца принимает региональный комитет по агропромышленному комплексу. После обработки заявок и поверки документов состоится очный тур конкурса, в ходе которого соискатели будут защищать свои бизнес-проекты.

В 2018 году областные гранты на общую сумму 139 млн рублей получили 29 человек — 18 начинающих фермеров и 11 семейных животноводческих ферм. Всего же с 2012 года гранты получило 260 фермерское хозяйство на общую сумму почти в 1 млрд рублей. В результате поддержки фермерства объем производства продукции малыми сельскохозяйственными предприятиями в регионе увеличился на 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 года Ленинградская область запускает проект «Ленинградский гектар». Он предусматривает предоставление желающим осваивать отдаленные районы Ленобласти до 10 гектаров земли и до 3 млн рублей подъемных. Участниками программы могут стать как жители Ленобласти, так и других регионов России.