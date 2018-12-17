Вашингтон, 17 декабря, 2018, 10:59 — ИА Регнум. После ряда громких дел, возбужденных министерством финансов США, становится очевидным, что Россия — это страна, которая вообще не признает международных норм в киберобласти, поэтому США необходимо принять меры и наказать Москву за ее поведение, пишет председатель Программы изучения информационных и технологических проблем при Аспенском институте Джон Карлин в статье для американского издания The Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Автор указывает, что, несмотря на расследование специального прокурора США Роберта Мюллера, в рамках которого уже выдвинут ряд обвинений, Москва по-прежнему распространяет свою «пропаганду онлайн». При этом объектом этой пропаганды и становятся сами эти обвинения. Кремль делает все, чтобы посеять раздор в умах граждан США, продвигая одновременно и позицию за, и против расследования.

За последний год, когда казалось, что почти каждую неделю поступали сообщения об очередном вопиющем акте российских властей, стало очевидно, что, по сути, «глобальная проблема киберпреступности» — это прежде всего «российская проблема», поскольку Москва «прикрывает и защищает крупнейшие сети транснациональной организованной преступности, киберпреступников, мошенников и манипуляторов, которые стоили потребителям на Западе миллионы долларов».

Для ответа на те вызовы, которые представляет собой Россия, необходимо создать «аварийные кнопки». Они будут заключаться в том, что при обнаружении попыток иностранного государства оказать влияние на политику США автоматически вводятся санкции, а также увеличивается «финансирование мер по развитию демократии» для противодействия российской кампании оказания влияния. В Москве подумают дважды, отмечает автор, если за их действиями будут следовать санкции и вливания многих миллионов в НКО, занимающиеся продвижением демократии, а также в такие учреждения, как «Голос Америки» и радио «Свобода», которые вещают «свободные и независимые новости на русском языке».

Читайте также: Новые «старые» документы ЦРУ: Как воевали против СССР

Напомним, с президентской кампании 2016 года, когда неизвестные осуществили взлом серверов, в частности Национального комитета Демократической партии США, Россию стали обвинять во вмешательстве в гонку за кресло главы Белого дома, а также в последующие выборы.