Рим, 17 декабря, 2018, 10:56 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Футболисты «Дженоа» дважды выходили вперёд благодаря голам Кшиштофа Пёнтека и Оскара Хильемарка.

Однако «Рома» сумела два раза отыграться и вырвать победу. В составе римского клуба отличились Федерико Фасио, Джастин Клюйверт и Бриан Кристанте.

На сегодняшний день «Рома» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 16 матчей. «Дженоа» идёт на 14-м месте с 16 очками после 16 игр.

Читайте также: «Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин был удалён с поля