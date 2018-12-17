Ярославль, 17 декабря, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения, отменяющего ряд льгот, которые сейчас финансируются из городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Большая часть отменяемых льгот сохранится только для малоимущих, а некоторые меры соцподдержки упраздняются совсем.

Со следующего года городские власти не будут выплачивать 500 рублей ко Дню пожилого человека вышедшим на пенсию бывшим чиновникам.

Отменяются все льготы за счет городского бюджета в городских банях (для детей, пенсионеров и инвалидов). Это связано с тем, что муниципальных бань больше нет — все они сданы в аренду. При этом арендованные у города бани самостоятельно предоставляют скидку в размере 35% для детей, пенсионеров и инвалидов. Ранее дети до 7 лет могли мыться бесплатно.

Отменяется компенсация части родительской платы в детских садах для детей, один из родителей которых погиб в боевых действиях. Дети ликвидаторов радиационных катастроф и матерей-одиночек будут получать компенсацию, только если семья будет признана малоимущей.

Изменятся правила по бесплатному питанию в школах. Его за счет бюджета города получали дети родителей-инвалидов, ликвидаторов радиационных катастроф, погибших в боевых действиях, матерей-одиночек, а также учащиеся спортивных классов. Они смогут получить бесплатное питание, только если докажут, что семья является малоимущей, — такое право имеют все малоимущие.

Не будет компенсироваться плата за наем муниципального жилья коммерческого использования для детей-сирот. Отменяются льготы по оплате обучения в детских школах искусств, они сохранятся только для многодетных семей, признанных малоимущими.

Бюджет не будет компенсировать разницу между стоимостью нового и старого жилья жителям расселяемых аварийных домов. Отмена этой льготы связана с завершением программы по расселению ветхого и аварийного жилья.

Ряд отменяемых льгот касается проезда. Пожилые люди, награжденные государственными наградами, получают компенсацию расходов на проезд в общественном транспорте в размере 120 рублей в месяц. Эта компенсация сохраниться для тех, кто получал ее ранее. А вот все, кто выйдет на пенсию после 1 января 2019 года, смогут получать 120 рублей только если их доход является меньше прожиточного минимума. Для учащихся школ, техникумов и вузов сейчас месячный проездной билет продается за 40% от стоимости, в 2019 году его можно будет купить только за 50%.

Отменяется выплата социально благополучным семьям, которые родили одновременно троих и более детей, они получали из городского бюджета пособие до достижения трех лет.

Городские власти предусмотрели плавную отмену льгот. Так, в сфере социального обеспечения и перевозки общественным транспортом они начнут действовать с 1 февраля 2019 года.

Что касается компенсаций и бесплатного питания в школах и детских садах, то льготы будут отменены только с 1 сентября 2019 года — то есть в новом учебном году.

Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, в 2019 году бюджет планирует сэкономить на отмене льгот около 50 млн рублей — на их реализацию будет потрачено 154 млн рублей против 200 млн в 2018 году. В 2020 году экономия будет уже больше.

Не исключено, что депутаты муниципалитета Ярославля внесут поправки, которые скорректируют документ. Принять его планируется на заседании муниципалитета 19 декабря.