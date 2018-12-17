Киев, 17 декабря, 2018, 10:48 — ИА Регнум. После отмены тарифа на уголь «Роттердам плюс» произойдёт скачок тарифов на электроэнергию, заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Эксперт отметил, что повышения цены стоит ожидать к средине 2019 года:

«Когда произойдет переход к свободному рынку и отмена этого подхода — «Роттердам плюс», мы не увидим низких цен. Цены для конечных потребителей вырастут, и вырастут существенно, в результате многих изменений, предусмотренных действующим Законом о рынке электроэнергии, который вступит в силу 1 июля 2019 года», — заявил он.

Прокип напомнил, что Украина обязалась перед Евросоюзом внедрить у себя положения третьего энергетического пакета и ввести рыночные цены на электроэнергию.

«Это приведет к конечной интеграции с европейскими электросетями, даст возможности усилить конкуренцию на рынке, повысить возможности объема экспорта», — подытожил эксперт.

Напомним, после начала гражданской войны в Донбассе, Украина столкнулась с дефицитом угля для электростанций и была вынуждена покупать его за рубежом по более высокой цене. В частности, тариф «Роттердам плюс» означает цену угля в порту голландского Роттердама, плюс стоимость его доставки на Украину. На практике это обернулось банальным повышением цены на уголь Донбасса, который Украина закупает при посредничестве российских фирм.

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